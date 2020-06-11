



На спинах игроков во время первого тура после возобновления премьер-лиги вместо фамилий может появиться слоган Black Lives Matter, сообщает ESPN.





Идея будет воплощена во время матчей на следующей неделе, если руководители клубов на видеоконференции в четверг одобрят подобную акцию.





Данную инициативу продвигает группа капитанов клубов АПЛ, которые поддерживают связь по телефону и в WhatsApp во время паузы, вызванной пандемией коронавируса.





В эту группу входит Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), но Шеймус Коулмэн ("Эвертон"), Трой Дини ("Уотфорд") и Эктор Бельерин ("Арсенал") активнее всего продвигают идею о том, чтобы слоган Black Lives Matter появился на спинах игроков над номерами после рестарта лиги 17 июня.









Кроме того, несколько команд премьер-лиги планируют встать на колено перед первым матчем после возобновления чемпионата на следующей неделе.





Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским, — пишет sports.ru со ссылкой на ESPN.



