



Второй по значимости еврокубковый турнир будет доигран в августе в формате мини-турнира с участием восьми команд. До пандемии коронавируса финальный матч Лиги Европы должен был принять Гданьск, сообщает ESPN.





В Лиге Европы успели сыграть матчи 1/16 финала, а также большую часть (6 из 8) первых матчей 1/8 финала. Не начаты противостояния "Интера" с "Хетафе" и "Севильи" с "Ромой". Среди участников есть и "Франкфурт", который проиграл дома "Базелю" со счетом 0:3.





В аналогичном формате может быть завершен сезон и в Лиге чемпионов. Его финальная часть, скорее всего, пройдет в Лиссабоне, главным конкурентом которого был как раз Франкфурт.