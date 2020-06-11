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Все решающие матчи Лиги Европы-2019/20 могут пройти в Франкфурте-на-Майне

Франкфурт-на-Майне может принять все решающие матчи розыгрыша Лиги Европы-2019/20.


Второй по значимости еврокубковый турнир будет доигран в августе в формате мини-турнира с участием восьми команд. До пандемии коронавируса финальный матч Лиги Европы должен был принять Гданьск, сообщает ESPN.

В Лиге Европы успели сыграть матчи 1/16 финала, а также большую часть (6 из 8) первых матчей 1/8 финала. Не начаты противостояния "Интера" с "Хетафе" и "Севильи" с "Ромой". Среди участников есть и "Франкфурт", который проиграл дома "Базелю" со счетом 0:3.

В аналогичном формате может быть завершен сезон и в Лиге чемпионов. Его финальная часть, скорее всего, пройдет в Лиссабоне, главным конкурентом которого был как раз Франкфурт.
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