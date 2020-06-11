Главный тренер сборной Беларуси по каратэ Анатолий Курьянович скоропостижно скончался на 57-м году жизни
На 57-м году жизни умер главный тренер сборной Беларуси по каратэ Анатолий Курьянович.
Победитель I первенства СССР по каратэ среди юниоров 1982 г., неоднократный чемпион СССР, чемпион Европы по каратэ Окинава Годзю-рю 1993 года, он искренне любил этот вид спорта, посвятил ему свою жизнь.
Завершив спортивную карьеру, Анатолий Анатольевич с головой окунулся в тренерскую работу. Его воспитанники регулярно показывали высокие результаты на международных соревнованиях, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма.
Приносим соболезнования родным и близким Анатолия Анатольевича.
12:21 11/06/2020
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