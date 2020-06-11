Победитель I первенства СССР по каратэ среди юниоров 1982 г., неоднократный чемпион СССР, чемпион Европы по каратэ Окинава Годзю-рю 1993 года, он искренне любил этот вид спорта, посвятил ему свою жизнь.





Завершив спортивную карьеру, Анатолий Анатольевич с головой окунулся в тренерскую работу. Его воспитанники регулярно показывали высокие результаты на международных соревнованиях, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма.





Приносим соболезнования родным и близким Анатолия Анатольевича.



