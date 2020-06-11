Тренер гребчих: до высказываний о политике нужно дорасти

Владимир Шантарович / gp.by





Ранее бронзовая призёрка Олимпиады-2016, многократная чемпионка мира и Европы байдарочница Маргарита Махнева публично заявила, что не понимает зачем нужен белорусский язык, если все мы говорим по-русски. А двукратная призерка Игр в Лондоне и Рио байдарочница Марина Литвинчук на своем аккаунте в Instagram раскритиковала тех, кто собирает подписи за альтернативных кандидатов. Избирательные пикеты она охарактеризовал как шоу, спектакль и раскачивание толпы.





Шантарович заявил, что для него такие слова неприемлемы. "Мне вообще кажется, что для подобных разговоров, для того, чтобы высказывать такую точку зрения, люди должны созревать. Не просто пустоту молоть, как у нас часто делается. Если человек что-то говорит, значит, у него есть какой-то жизненный опыт, взгляды на ту или иную ситуацию должны быть. Мне уже скоро 70, я многое прошел, многое понимаю. Знаю, какой страна была в 90-е, вижу, какая она сейчас. Но сегодня мы не должны замыкаться в своем кружочке, а нужно жить, смотреть на соседей и развиваться", — ответил он.









Тренер заявил, что ему импонирует сбор подписей и вся избирательная кампания, если нет никаких перегибов. "Может, это всё должно было происходить с танцами, плясками. Не знаю", — добавил он.





Шантарович признался, что некоторые кандидаты ему импонируют — например, некоторые высказывания Валерия Цепкало. "Мне понравились его взгляды и подходы к определенным моментам. О них он говорил в разных интервью. Но пока ничего конкретного у Цепкало все равно не увидел. Например, кто будет решать существующие проблемы? Он говорит, что за пять лет будет выполнена какая-то социально-экономическая программа. А как и кем? Вот это хотелось бы услышать", — уточняет тренер сборной.





При этом он заявляет, что на 70-80% определился, что будет голосовать на выборах за нынешнего руководителя страны. Но послушать хочется всех кандидатов, чтобы знать, кто и что предлагает.





Не согласился Шантарович и со словами Маргариты Махневой, заявившей о ненадобности белорусского языка. "А я считаю, что белорусский — это наш исконный язык. Слова Маргариты — это исключительно ее понимание, ее видение", — заявляет специалист.





Он говорит, что много раздарил в мире белорусских книг и энциклопедий: "И все — на белорусском языке с переводом на английский. И все в восторге. Да лучшего языка нет в мире, как мне кажется".





Тренер признается, что высказываться по-белорусски не может, но много читает.





"Белорусский язык – он наш, национальный. И у него такие же права, как у русского. Мы не должны этот язык забывать. Если забудем, загубим страну", — считает Шантарович.