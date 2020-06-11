Ранее комиссия МОК под руководством Денниса Освальда обвинила группу российских хоккеисток в нарушении антидопинговых правил, пожизненно отстранила их от участия в Олимпиадах и аннулировала результат сборной. Наказаны были Инна Дюбанюк, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Галина Скиба, Татьяна Бурина и Анна Щукина.





После апелляции в CAS апелляции Скибы, Шибановой и Дюбанюк были удовлетворены частично, остальные были оправданы.





Таким образом, команда Германии поднялась на шестое место, сборная Японии — на седьмое. Чемпионками Игр стали канадки, серебро досталось сборной США, бронза — команде Швейцарии, — передает sport-express.ru.



