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Марцел Личка рассказал о значимости Милевского и Осучукву в своей экс-команде

Об этом прозвучало в эфире программы "На грани фола. Футбольное обозрение": Когда я пришел в "Динамо", игроки искали на поле только Чиди или Милю. И, отдав пас, думали, что их работа на этом закончилась"


- У вас были проблемы коммуникацией в Беларуси?

- Ноу. Я приходил ассистентом, и в Бресте было много игроков-легионеров. Все эти футболисты часами работали на тренировках, они хотели учиться. И я хочу сказать, что они на поле думали, искали решение. Взять, к примеру, как играет Миля [Милевский]. Он берет ответственность на себя и решает. Часами лучше, часами хуже. Когда я приходил, все игроки искали на поле Чиди [Осучукву] или Милю. Это два игрока, которые не боялись играть. Когда другие футболисты владели мячом, они искали Милю и Чиди. И, отдав мяч, думали, что их работа закончилась. И говорили: "Миля, давай-давай!".



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