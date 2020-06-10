«Ставим задачу сохранить клуб. Зарплаты выплатим»





«Прежнее руководство плохо работало со спонсорами, и проблема именно в этом.





Ситуация в клубе сложилась непростая, появились долги из‑за того, что нужно было прежде всего рассчитывать свои возможности. Сейчас подключился исполком. Мы ставим задачу сохранить клуб и помочь ему решить финансовые проблемы. Зарплаты выплатим. Думаем, что через 1,5 — 2 недели разберемся с этим, – сказал Кузнецов.





Также чиновник сообщил о том, что решен вопрос и со стадионом в Смолевичах. По словам Кузнецова, следующие домашние матчи команда будет проводить на своем поле.



