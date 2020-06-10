Российский вратарь Помазан перешел в минское «Динамо»

Помазан является воспитанником академии краснодарской «Кубани», пишет by.tribuna.com

В июле 2007-го года на правах аренды перешел в московский ЦСКА, позже армейцы выкупили молодого вратаря. В составе красно-синих Помазан провел один матч в РПЛ в 2007-м году (по итогам чемпионата ЦСКА стали третьими), а в следующем сыграл два матча в розыгрыше Кубка России 2008/2009 (1/32 и 1/16 финала). В том сезоне ЦСКА стали обладателями трофея.









Летом 2017-го года подписал контракт с калининградской «Балтикой». В составе балтийцев голкипер провел 73 матча, 22 из которых — на ноль.





Фото: официальный сайт «Динамо»



