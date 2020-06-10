+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Экс-капитан "Барыса" Боченски избран мэром города в США

Бывший капитан "Барыса" Брэндон Боченски избран на пост мэра американского города Гранд-Форкс. О своем желании стать мэром 38-летний экс-хоккеист объявил еще в январе 2020 года.




По итогам выборов Боченски набрал 46,62 процента голосов и обошел действующего мэра Майка Брауна, за которого отдали голоса 31,81 процента избирателей.

Гранд-Форкс – третий по количеству жителей город американского штата Северная Дакота. Основан в конце 19 века. Население города составляет порядка 57 тысяч человек. Отметим, что в 2016 году Гранд-Форкс принимал юниорский чемпионат мира по хоккею.

Напомним, Боченски защищал цвета "Барыса" с 2010 по 2017 год, на его счету 444 очка (179 шайб + 265 передач) в 455 играх Континентальной хоккейной лиги. Также Боченски защищал цвета клубов НХЛ "Тампа Бэй", "Нэшвилл", "Анахайм", "Бостон", "Чикаго" и "Оттава".
Vesti.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Честный разговор с членом избирательной комиссии
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru