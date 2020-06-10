Константин Каверин: «Можно ли в Беларуси оставаться аполитичным? Настолько, насколько это позволяет умственное развитие»
Голос «Борисов-Арены» Константин Каверин поделился мнением о том можно ли быть в Беларуси аполитичным.
– Почему спортсмены не высказываются и не спешат обозначать свою общественно-политическую позицию? Я считаю, что футбол и шоу-бизнес — это история не про лозунги. Какая гражданская позиция у Месси? Как он относится к независимости Каталонии, вы в курсе? А к Альберто Фернандесу? (Альберто Фернандес — президент Аргентины. — Прим.). Мы не знаем, и это совсем не обязательно.
При этом я не согласен, что у нас нет колоритных персонажей. Есть Миля, Егор Филипенко, экс-тренер Алексей Бага, которого цитировали про секс и не только, Виталий Жуковский может загнуть. Это уже, скорее, свойства характера.
— Вы говорите, что спорт не про лозунги. А как относитесь к высказываниям известных белорусских спортсменов, которые в последнее время все чаще обозначают в соцсетях свое отношение к политической ситуации в стране?
— Кто-то говорит — кто-то молчит, кто-то поддерживает — кто-то нет. У каждого свои резоны так себя вести. О причинах мы можем только догадываться. Но мы же не можем осуждать и отказывать в искренности тем, кто выбрал другого кандидата, нежели мы с вами, условно говоря.
Нет, я согласен, как говорил Ежи Лец, «некрасиво подозревать, когда вполне уверен», все это так, но… Презумпция невиновности, знаете ли. В том числе и этической (улыбается).
— Но если пролистать комментарии под этими постами, то люди чаще всего пишут, что болели за них как за спортсменов, а не агитаторов. И разочарованно обещают отписку.
— И они имеют на это право. Это как синдром Михалкова, знаете? Мне может абсолютно не нравится то, что Никита Сергеич делает сейчас в YouTube, но если он завтра снимет новый фильм, то я точно пойду его смотреть. Я научился разделять Михалкова, который говорит про всемирный заговор, от Михалкова-режиссера.
Точно так же, если условный Игорь Стасевич заявит, что он за мусульманское меньшинство в Бангладеш, я отвечу: «Ну хорошо. Голы только забивай, ок?» (улыбается).
— Насколько сегодня в Беларуси можно оставаться аполитичным?
— Настолько, насколько позволяет твое умственное развитие и уровень образования.
— А насколько легко оставаться оптимистичным?
— Оптимистичным с точки зрения Александра Лукашенко или Сергея Тихановского? (улыбается).
— Относительно нашего с вами будущего.
— Я не питаю иллюзий. Но это уже совсем другая история.
— Тогда финальный вопрос уже как к ведущему утреннего шоу. Когда совсем весело, как оставаться оптимистом?
— А что, разве не слышно в эфире, как мне иногда плохо? (смеется). Но стараемся переключаться. Порой прямой эфир даже спасает, и плохие мысли сами уходят. У врача ведь тоже может быть плохое настроение, но ему все равно надо становиться к столу и резать, – сказал Каверин.
18:40 10/06/2020
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