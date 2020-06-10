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Глава брестского «Динамо»: Зарплату урезали, но платим вовремя

"В лучшем случае, ребята получают процентов по 10 от своих контрактов".


Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о зарплатах в команде.

Зарплату платим вовремя. Просто мы ее урезали. В лучшем случае, ребята получают процентов по 10 от своих контрактов. Понятно, что это сказывается на качестве игры. У нас была, скажем так, довольно сильная психологическая яма.

Уверен, что мы не одиноки в наших бедах. Другие белорусские клубы также далеки от финансовой стабильности. Но это форс-мажор», – сказал Зайцев.
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