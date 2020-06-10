



– Руководитель гродненского клуба Сергей Владимирович Ковальчук ведет себя неправильно. Еще в прошлом сезоне «Неман» нарушил регламент – все это знают. И теперь в Гродно снова хотят его поменять и делать так, как им пожелается.





Никто не будет менять регламент под один клуб. Даже если кто-то еще захочет – документ утвержден исполкомом. Никто у Гродно на поводу не пойдет. Есть официальная бумага, подписанная главой государства, где четко прописано черным по белому, что подготовка молодежной сборной ведется через национальный чемпионат.





«Неман» же хочет убрать молодых хоккеистов для того, чтобы решать свои задачи. А ведь молодежный чемпионат мира у нас в декабре. На турнир поедет новая сборная с новым тренером. Нужно решать задачу по выходу в элиту. А в Кубке Салея можно будет просмотреть кандидатов. «Неман» же просто хочет их убрать. Похоже, тут просто клуб ищет выгоду для себя. Ковальчуку Сергею Владимировичу надо думать, что он делает.





- Разговаривали по этому вопросу с руководителями других клубов?





– Звонил Файкову, Торбину, Стасю – они сказали, что даже обсуждать этот вопрос не будут. И правильно сделают. Но меня удивляет сам факт, что подобные письма пишутся. Люди должны задуматься о том, на каких местах они находятся и какие должности занимают. Федерация хоккея Беларуси должна обратить внимание на это.





- Почему данный вопрос поднимается сейчас, а не на заседании исполкома?





– Вот именно! Было заседание исполкома – решение принято. Тогда против был только один клуб – «Неман». Просто в Гродно школа не работает – это их проблема. Из Гродно всего два хоккеиста являются кандидатами в национальную команду – Лисовец и Гаврус. На этом все. Нужно обратить внимание на свою молодежь, ведь в младших сборных из Гродно практически никого нет – это легко проверяется. При этом «Неман» считается одним из сильнейших клубов страны. А хоккеисты где? – сказал Захаров.





Напомним, руководители «Немана» разослали в клубы и ФХБ просьбу об изменении регламента на Кубок Салея с целью не устанавливать ограничения по возрастным хоккеистам и требования по молодым.