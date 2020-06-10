







У минского "Динамо" есть как минимум 2 700 000 долларов для подписания новых игроков. Именно столько денег не хватает до пола зарплат на данный момент. Сумма зарплат всех игроков "Динамо", которые сейчас есть в составе (включая Тэйлора, Морроу, Принса и Паре), составляет примерно 1 300 000 долларов, — говорится в сообщении.





Со следующего сезона КХЛ для клубов введены потолок и пол зарплат.



