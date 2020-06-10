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"Хоккейный Бульбаш": минское "Динамо" не дотягивает 2,7 миллиона долларов до пола зарплат в КХЛ

Минское "Динамо" должно потратить еще около трех миллионов долларов, чтобы дотянуть до необходимого пола зарплат на следующий сезон КХЛ, — информирует телеграм-канал "Хоккейный Бульбаш".



У минского "Динамо" есть как минимум 2 700 000 долларов для подписания новых игроков. Именно столько денег не хватает до пола зарплат на данный момент. Сумма зарплат всех игроков "Динамо", которые сейчас есть в составе (включая Тэйлора, Морроу, Принса и Паре), составляет примерно 1 300 000 долларов, — говорится в сообщении.

Со следующего сезона КХЛ для клубов введены потолок и пол зарплат.
Прессбол
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