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Олег Страханович: два бокала вина рекомендуют сердечникам, а выпил их здоровый футболист — уже катастрофа

Экс-футболист национальной сборной Беларуси Олег Страханович поведал об увлечении игроками спиртных и слабоалкогольных напитков. Его слова прозвучали в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5".



Не будем говорить, что мы все такие профессионалы. 90 процентов футболистов пьют пиво. Не говорю, что это плохо. Но это после игры. А вот если это делаешь по ходу тренировочного процесса и потом выходишь на матч — ну, да…

Бокал или даже два бокала вина даже рекомендуют для сердечников. Ради лучшего кровообращения рекомендуют сами врачи. А если здоровый футболист скажем, что выпил два бокала вина — уже, мол, катастрофа! Почему? Никто же не знает, что такое профессиональный спорт. Когда у тебя все мышцы напряжены и ты психологически еще в таком состоянии после игры, что надо расслабиться.

Когда мы были в сборной с Александром Глебом, ему тоже был немножечко удивителен наш менталитет. Там же за день игры собираются — и по бокалу пива. Спокойно, чтобы расслабиться, ни о чем не думал. Минут 40 посидели или час пообщались — это сплочение. Никто никого не заставляет, но и напиваются.
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