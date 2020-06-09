Умер легендарный экс-футболист Манчестер Юнайтед
Причины смерти бывшего футболиста не называются
Бывший футболист Манчестер Юнайтед Тони Данн скончался в возрасте 78 лет.
Об этом сообщается в Twitter «красных дьяволов».
«Один из наших величайших крайних защитников. Неотъемлемая часть команды, выигравшей Кубок чемпионов в 1968 году. Игрок, который провел 535 матчей в красной футболке Манчестер Юнайтед.
Наши искренние соболезнования родным и близким Тони Данна. Покойся с миром", — сказано в заявлении клуба, пишет nv.ua
20:25 09/06/2020
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