– С «Динамо» наделали много ошибок. Да, нам удалось завоевать много титулов за эти неполные четыре года. У нас было много ошибок, которые потихоньку исправляем.





«Динамо» Брест – дорогой проект. Пандемия очень нас приземлила. Мы вынуждены были резко сократить затраты на клуб. Рассчитывали в этом сезоне быть в нулях по зарплатам. Не буду называть цифры. Скажу так, что мы собрали очень внушительную по белорусским меркам сумму от спонсоров и рекламодателей.





Остальное планировали добрать в Лиге чемпионов в попытке пробиться в групповой раунд. И таким образом выйти на ноль. А в следующем году постараться заработать.









Можно теперь это смело забывать. Ничего не будет. Потому что спонсоры или разбежались, или поставили на паузу. Я их прекрасно понимаю. У меня у самого в бизнесе были тяжелейшие времена.





Что касается еврокубков, ждем ближайшее заседание УЕФА. Поймите, еврокубки все равно будут смещены. Многие ругают «Динамо» за отсутствие функционала, но мы пожертвовали началом сезона и на пик формы должны были выходить в августе. Основная ставка была сделана на еврокубки. Теперь даты сдвинут, и мы подойдем вряд ли в лучшей форме.





Вместо нулевого баланса у нас в этом году сплошные убытки и затраты. Сейчас радуемся тому, что пережили какое-то дно. Чуть не обанкротились. Было очень тяжело по финансам.





– Сейчас ситуация выправилась?





– Да. Сейчас и у меня по некоторым бизнесам полегче стало. И в коллективе стало полегче. С ребятами удалось найти общий язык. Пришло время, когда надо играть не только из любви к деньгам, но и из любви к футболу. Понятно, никто не отменял финансовый вопрос. Разберемся.



