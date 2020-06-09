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Блогер Евгений "КраСава" Савин: все понимают, что Беларусь — это театр одного актера

Экс-футболист, а ныне популярнейший российский блогер Евгений Савин — о карантине в России и футболе в Беларуси.


- То, что происходило в России с карантином, это же просто жесть. Штрафы, задержания…

Я вот вернулся в Москву, заехал на две недели на самоизоляцию. Уже четвертый день смотрю в окно: движения практически нет. А штрафы есть, да. Не знаю, Москву сложно сравнивать с любым другим городом — очень много людей, слишком высок риск заражения. Поэтому жесткие меры, наверное, нужны. Но в разумных пределах. Маски должны выдавать. А их так просто не купить либо они дорогие. Даже у меня уйма знакомых, которые сейчас еле-еле выживают и двигаются по городу только потому, что нужно кормить семьи. Поэтому если государство сажает людей на карантин, то должно обеспечивать их каким-то минимумом. Как это происходит в других странах. В моем последнем выпуске на канале футболисты как раз об этом рассказывают: там и помощь, и маски.

Мне, кстати, было очень интересно, прокатит ли у Лукашенко вся эта история. К Беларуси было приковано огромное внимание, в том числе к футболу. Не знаю, что еще должно произойти в мире, чтобы везде смотрели вашу высшую лигу, в том числе в России. Единственное мое сожаление: вряд ли клубы смогут что-то из этого выжать. Маловероятно, что придут, допустим, новые инвесторы. Думаю, все останется как есть: брестское "Динамо", БАТЭ и "Шахтер". Хотя мне, например, на днях писали из Новой Зеландии, просили контакт генерального директора "Слуцка". Не знаю, что хотят, но вдруг что-то интересное. А сам факт, что у команд, в том числе у "Слуцка", появились фан-клубы за границей, — это забавно. Надеюсь, пойдет только в плюс. Хотя, повторюсь, монетизировать это будет сложно. Все понимают, что Беларусь — это театр одного актера.
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