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Возводить Национальный футбольный стадион в Минске будет компания, построившая "Птичье гнездо" для Олимпиады-2008

Строить Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта в Минске будут Пекинская городская строительная корпорация и Пекинская инженерно-строительная корпорация.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на посольство Беларуси в Китае.

Скоро в Минске начнут строить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта за деньги Китая. Первый расположится возле "Трактора" на Ванеева, второй — возле станции метро "Молодежная".

Сегодня эти проекты с китайцами в Пекине обсуждал посол Беларуси в КНР Николай Снопков, которого на днях назначили первым вице-премьером.

Генеральным подрядчиком стадиона определена Пекинская городская строительная корпорация, бассейна — Пекинская инженерно-строительная корпорация.


"Обе компании — профессиональные строители, имеющие большой опыт в создании крупнейших национальных объектов в Китае и за рубежом. В их портфолио национальный стадион "Птичье гнездо", национальный спорткомплекс, культурный и спортивный центр Wukesong, Олимпийская деревня, Дворец культуры и национальностей, архитектурный ансамбль площади Тяньаньмынь, пекинский аэропорт Шоуду, новый аэропорт Дасин, здание центрального телевидения, гостиница "Пекин", первая линия пекинского метро, инфраструктурные и спортивные объекты в Пакистане, Великобритании, Мальдивах и другое", — сообщает посольство.

Уполномоченными учреждениями белорусской стороны назначены Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта и Национальный олимпийский стадион "Динамо".

Проект стадиона в Минске

Стадион "Птичье гнездо" в Пекине
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