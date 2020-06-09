Мбаппе – самый дорогой игрок мира, Месси – 21-й, Роналду – 70-й





В список попали игроки из топ-5 лиг Европы. Трансферная стоимость оценивалась по собственной методике CIES.





Самым дорогим футболистом был назван форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 259,2 млн евро. Наивысшая цена среди вратарей – у голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона (86,8 млн), среди защитников – у Трента Александер-Арнолда из «Ливерпуля» (171,1 млн), среди полузащитников – вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (194,7 млн).





Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял 21-е место в рейтинге с ценой 100,1 млн евро, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду – 70-е место (62,8 млн).





Топ-10 рейтинга выглядит так:





1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» – 259,2 млн евро





2. Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» – 194,7 млн





3. Джейдон Санчо, «Боруссия» Дортмунд – 179,1 млн





4. Трент Александер-Арнолд, «Ливерпуль» – 171,1 млн





5. Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед» – 152,3 млн





6. Мохамед Салах, «Ливерпуль» – 144,9 млн





7. Садьо Мане, «Ливерпуль» – 139,2 млн





8. Антуан Гризманн, «Барселона» – 136,4 млн





9. Альфонсо Дэвис, «Бавария» – 133,5 млн





10. Харри Кейн, «Тоттенхэм» – 118,7 млн.