Виталий Бунос: «Долги «Слуцка» увеличиваются. Ситуация плачевная»

«К сожалению, никаких сдвигов нет. В связи с деятельностью клуба, необходимостью выплаты зарплаты игрокам и тренерскому штабу наши долги увеличиваются.





В мае действительно шли переговоры с концерном «Белгоспищепром». Мы обратились с письмом на сахарный комбинат, собрали пакет документов, отправили их в концерн. Там рассмотрели документы, сказали, что сейчас они пройдут согласование и часть денег будет выделена. В конце мая пришло письмо от концерна о том, что необходимо согласование на уровне Премьер‑министра. Мы ждали ответа. Сейчас Премьер‑министр сменился и я не знаю, на каком этапе находится рассмотрение вопроса. Ситуация плачевная.





Мы находим предприятия, готовые оказать поддержку, даже за пределами Слуцкого района. Например, заключали договоры на оказание рекламных услуг на 3 тысячи, 5, 10 тысяч. Пусть это и небольшие суммы, но они спасают в решении текущих вопросов.





Выплатить зарплату за май не представляется возможным. Игроки нашего клуба пока адекватно воспринимают ситуацию. Они получили зарплату за март, апрель, но премиальные еще не были выплачены ни за одну игру. Объясняем им, что стучимся во все двери, где могут откликнуться», – сказал Бунос.