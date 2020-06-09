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Директор «Городеи»: «Есть задолженность за март, апрель, скоро и за май будет. Пока результат от всех переговоров нулевой»

Директор «Городеи» Александр Марченко рассказал о сложном финансовом положении клуба.

«Основное финансирование — на 75 процентов — было заложено от нашего учредителя, Городейского сахарного комбината. Сейчас финансирование по тем договорам, что были подписаны, приостановлено, поэтому с февраля со стороны комбината нам не было перечислено ни копейки.

Кроме этого спонсора, у нас есть еще порядка 30 партнеров, но они не настолько крупные, хотя благодаря им нам удалось погасить долги по зарплате за февраль и некоторые другие. Но без локомотива в виде Городейского сахарного комбината из сложившейся ситуации нам не выйти.

 Не только игроки — весь клуб не получает деньги. Есть задолженность за март, апрель, скоро и за май будет. Со стороны Несвижского райисполкома есть понимание, что клуб надо сохранить. Были встречи с председателем концерна «Белгоспищепром», переговоры и переписки продолжаются, но пока они ни к чему не привели.

Мы понимаем, что Несвижский район небольшой и Городейский сахарный комбинат — одно из крупнейших предприятий в нем, которое всегда финансировало спорт. Но пока результат от всех переговоров нулевой. Все ждут: либо что‑то произойдет и мы будем жить дальше, либо ничего не изменится и всем нам придется искать новую работу», – сказал Марченко.

Ранее Марченко заявлял, что команда может сняться с чемпионата. 
Tribuna
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