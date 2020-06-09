











87-летний Диак, возглавлявший IAAF с 1999 по 2015 год, был задержан во Франции в ноябре 2015 года. Он обвиняется в коррупции, злоупотреблении доверием и организованном отмывании денежных средств. Как сообщалось ранее, согласно данным, полученным в ходе расследования прокуратуры Франции в 2018 году, его также обвиняют в сокрытии допинговых нарушений российскими легкоатлетами в обмен на поддержку политической кампании в Сенегале.





Диак присутствовал на судебном заседании в понедельник, передает корреспондент РИА Новости . Из-за проблем со слухом он сидел ближе к судье, которая в первой половине дня оглашала основные элементы дела. Диаку может грозить до 10 лет тюремного заключения.





Другими обвиняемыми по этому делу проходят сын бывшего президента IAAF — Папа Массата Диак, который скрывается в Сенегале. Его французский адвокат попросил перенести судебное разбирательство, мотивируя просьбу отсутствием сенегальских защитников своего клиента, которые из-за эпидемии коронавируса не смогли приехать в Париж. Однако суд отклонил ходатайство.





Также на скамье подсудимых — бывший адвокат Ламина Диака Хабиб Сиссе и экс-глава антидопингового отдела IAAF Габриэль Долле, экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев и экс-тренер сборной России в беге на длинные дистанции Алексей Мельников.





Балахничева и Мельникова не было в зале заседаний.





В декабре 2014 года немецкий телеканал ARD выпустил в эфир документальный фильм, в котором его автор рассказал о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. В фильме приводятся свидетельства того, что многократная победительница международных марафонов Лилия Шобухова, уличенная в употреблении допинга, заплатила 450 тысяч евро руководству ВФЛА, чтобы ее допустили до участия в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Муж и тренер спортсменки Игорь Шобухов утверждает, что Балахничев и Мельников участвовали в вымогательстве денег.





Позднее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила об организованной коррупционной схеме, в которую было вовлечено бывшее высшее руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в частности экс-президент организации Ламин Диак, его адвокат Хабиб Сиссе, сын Папа Массата Диак, а также Балахничев, занимавший пост казначея IAAF. Диак и Сиссе в ноябре 2015 года были арестованы французскими ластями по подозрению в коррупции.







