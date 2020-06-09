







Помимо Раубичей, принять чемпионат мира 2025 года изъявили швейцарский Ленцерзайле и чешский Нове-Место. Чехия также претендует на проведение мирового первенства в 2024 году.





Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира-2025 будет принято в ноябре нынешнего года на очередном конгрессе ИБУ.