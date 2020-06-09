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Раубичи претендуют на проведение чемпионата мира 2025 года по биатлону

Беларусь претендует на проведение чемпионата мира по биатлону в 2025 году. Если заявка страны будет удовлетворена, соревнования состоятся в Раубичах, сообщили в Международном союзе биатлонистов (ИБУ).



Помимо Раубичей, принять чемпионат мира 2025 года изъявили швейцарский Ленцерзайле и чешский Нове-Место. Чехия также претендует на проведение мирового первенства в 2024 году.

Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира-2025 будет принято в ноябре нынешнего года на очередном конгрессе ИБУ.
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