Бекхэм променяет футбол на кастрюли









Спортсмен намерен всерьез и надолго встать у плиты, передает Oxu.az.





До недавнего времени поклонники Бекхэма даже не подозревали о его страсти - британский полузащитник просто обожает готовить.





Следует отметить, что на день рождения ему подарили кухонную утварь.





И теперь он управляется с ней так же ловко, как с мячом в свои лучшие времена на стадионах! Сейчас Бекхэм берёт уроки у своего друга - шеф-повара, изучает книги рецептов, и, как обещает сам футболист, он запустит авторское кулинарное шоу.