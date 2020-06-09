Бекхэм променяет футбол на кастрюли
Дэвид Бекхэм готов сменить футбольный мяч на кастрюли и научить мир маминым рецептам.
Спортсмен намерен всерьез и надолго встать у плиты, передает Oxu.az.
До недавнего времени поклонники Бекхэма даже не подозревали о его страсти - британский полузащитник просто обожает готовить.
Следует отметить, что на день рождения ему подарили кухонную утварь.
И теперь он управляется с ней так же ловко, как с мячом в свои лучшие времена на стадионах! Сейчас Бекхэм берёт уроки у своего друга - шеф-повара, изучает книги рецептов, и, как обещает сам футболист, он запустит авторское кулинарное шоу.
07:40 09/06/2020
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