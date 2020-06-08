Зоран Марушич. Фото ФК "Неман"





Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.





В гостевом победном поединке с мозырской "Славией" (3:1) 26-летний серб был лидером атак гродненской дружины, забив все три гола.





В предыдущем туре лучшим игроком был назван нападающий брестского "Динамо" Павел Савицкий.





До этого лучшими признавались Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар ("Динамо", Минск), Габриэль Рамос, Валерий Горбачик и Луис Велозу ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Никита Мельников и Михаил Барановский ("Славия", Мозырь), Дмитрий Подстрелов ("Шахтер", Солигорск), Денис Панкратов ("Слуцк") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ", Минск).





Сейчас турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, набравший 26 очков, на два балла меньше у футболистов "Шахтера", по 22 очка у "Энергетика-БГУ" и "Торпедо-БелАЗа".





Матчи 13-го тура 30-го чемпионата Беларуси запланированы на 12-14 июня.



