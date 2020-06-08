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О самых распространенных ошибках во время домашних тренировок

Популярный фитнес-блогер Татьяна Федорищева назвала несколько самых распространенных ошибок, которые люди совершают во время домашних тренировок.

Как передает Replyua.net, на своей странице в instagram эксперт рассказала, что большинство людей выбирают для себя неправильные нагрузки и очень сложные упражнения.


По ее словам, необходимо держать пульс на уровне 120-160 ударов. Кроме того, нужно разрабатывать план тренировки, а также знать, что вы ждете от занятий спортом. Самой большой ошибкой домашних тренировок эксперт называет отсутствие разминки. Перед любой силовой нагрузкой необходимо разогреть мышцы в течение 5-10 минут. Кроме того, важно знать, что между тренировками необходимо делать перерывы и давать мышцам отдохнуть. Восстановление организма обязательно должно быть, в противном случае будет обширная нагрузка не только на мышцы, но и на нервную систему.


Помимо этого, все тренирующиеся дома должны понимать, что несмотря на то, что они находятся не в тренажерном зале, они должны заниматься спортом только в кроссовках. По мнению фитнес-блогера, такие люди не являются профессиональными спортсменами и тренируются дома, однако даже в этом случае нужно надевать кроссовки, поскольку в них намного удобнее делать выпады и приседать.
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