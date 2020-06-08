Чемпионат мира по летнему биатлону отменили, а конгресс перенесли
Конгресс Международного союза биатлонистов, который должен был пройти в сентябре, перенесен на ноябрь.
Как пишет Sputnik, чемпионат мира по летнему биатлону 2020 года отменен, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Соответствующее решение принял исполком организации во время заседания, которое прошло в формате видеоконференции. Правительство Германии отменило все массовые мероприятия в стране до 31 августа (напомним, что чемпионат мира должен был принять немецкий Рупольдинг 19-23 августа), поэтому Федерация лыжного спорта Германии и организационный комитет чемпионата мира в Рупольдинге решили отказаться от проведения мероприятия и вернуть права IBU.
В свою очередь IBU, учитывая неблагоприятную ситуацию с коронавирусом в мире, а также существующие ограничения на международные поездки, принял решение отменить эти соревнования.
Кроме того, принято решение перенести конгресс IBU на 13-15 ноября (изначально его планировалось провести в Праге 10-13 сентября).
В 2021 году чемпионат мира по летнему биатлону намечено провести в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).
16:04 08/06/2020
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