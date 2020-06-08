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Умер заслуженный тренер Беларуси по пулевой стрельбе Владимир Чайка

После продолжительной болезни сегодня ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси по пулевой стрельбе Владимир Чайка

Сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Владимир Чайка является одним из самых авторитетных специалистов по пулевой стрельбе в Беларуси, который с 1995 по 2015 год был старшим тренером национальной команды (пистолет). Под его руководством многие спортсмены достигли значимых результатов на международной арене.


В том числе он являлся личным тренером спортсмена-инструктора национальной команды по стрельбе пулевой, члена постоянной комиссии по делам спортсменов НОК Беларуси Виктории Чайки. Именно под руководством своего отца Виктория стала чемпионкой Европы-2010, призером мировых форумов по стрельбе из пневматического пистолета.
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