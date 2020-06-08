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"Выход есть": глава БФФ высказался о финансовом положении двух клубов высшей лиги — "Городеи" и "Смолевичей"

Глава БФФ Владимир Базанов в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5" высказался о финансовом положении двух клубов высшей лиги — "Городеи" и "Смолевичей".


- Есть вероятность того, что некоторые команды не доиграют чемпионат?

- Почему не доиграют? Доиграют. Давайте по каждой команде возьмем. Сколько людей, сколько легионеров, какие зарплаты? Понимаете? От этого тоже многое зависит. Все переживают: рассчитаются или нет. Да, есть вопрос, он назрел. И губернатор Минской области [Александр Турчин] знает этот вопрос, будет разбираться с этим.

Экономическая ситуация сложная. Проведя переговоры с руководителями и Смолевичей, и Городеи, мы поняли, что определенный выход есть. Они хотят налог на недвижимость — "Городея", если конкретно. Приняли некоторые решения. Так что есть ряд вопросов. Глава Смолевичской администрации [Андрей Ратомский] в понедельник пойдет к команде, будет какие-то меры озвучивать. Постепенно будут возвращать.
По мат. "Прессбол"
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