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Серена Уильямс о расизме: «Я постоянно с ним сталкивалась и утешалась верой в Бога и Библию»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс рассказал о проблеме расизма и дискриминации.


«К сожалению, для нас это стало нормой. Нормально чувствовать себя непринятой. Я занялась спортом, который был исключительно белым, и мне точно было непросто. Я была совсем молодой и просто адаптировалась Я пришла в тур не для того, чтобы искать друзей, а для того, чтобы играть в теннис.

В итоге мне помогла вера и понимание, что все это временно. Думаю, если бы не духовная сторона, я бы стала очень озлобленной, недовольной и завистливой.

Многие не знают, что в жизни мне пришлось постоянно сталкиваться с неравенством, с расизмом, и, к сожалению, это стало нормой для людей с таким же цветом кожи, как у меня. Это очень неприятно, но мы систематически с этим сталкиваемся, и я не должна была допустить, чтобы это стало нормой.

Лично я боюсь Бога и верю в Библию, и Господь способен подарить нам покой и безопасность. Я утешалась этим. Но очень грустно, что человеку моего уровня просто пришлось смириться со многими вещами из-за цвета кожи».
Wtatennis.com
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