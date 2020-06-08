– Как вы оцените Николая Лукашенко как спортсмена?





– Не потому, что он сын президента. Не потому, что он Николай, о котором много говорят. Просто потому, что мы с ним с шести лет тренировались, развивались. Это моя гордость в части того, что это единственный в моей жизни воспитанник, которого я начал тренировать с детства и практически довел до выпуска, как выпускаются учащиеся из специализированных хоккейных школ.





Мы начинали с ним с нуля, с азов. Работали. Никогда ничего не форсировали, работали по программе хоккея, как правильно нужно это делать. Собственно, его результат можно оценить с такой точки зрения: ребенок тренировался два раза в неделю и на каком-то этапе выглядел лучше, чем дети, которые занимались каждый день.





Разностороннее развитие, которое он получал параллельно: общефизическое, разные виды спорта, как это пропагандируют в Швеции и Чехии. Вот в таком формате он развивался. И достаточно было двух раз в неделю, чтобы сегодня играть на достаточно хорошем любительском уровне.





На протяжении всего это времени никогда не приходилось заставлять его тренироваться. Есть дети, которые выходят без желания, которым это неинтересно, их заставляют родители. Он выходил на протяжении всех этих десяти лет с огромным желанием. И это видно. Он выходит, у него горят глаза. Видно, что он получает от этого удовольствие, что самое главное в хоккее. В нем есть такая неуступчивость. Он всегда ориентирован на результат. Он все делает для того, чтобы победить. Уверен, он был бы крутым спортсменом.





Вне льда, опять же, чтобы это не было в виде популизма. Он настоящий. Очень крутой. Для своих лет он воспитанный, интеллигентный, честный, открытый. Очень часто своему сыну привожу примеры поведения Николая, говорю: «Дань, смотри. Независимо ни от чего, ни от того, что он сын президента или просто мальчик. Посмотри, как в данной ситуации он себя повел». Направляю своего сына ориентироваться на какие-то поступки, – сказал Басков.