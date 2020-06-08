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Предвыборные дебаты о спорте: спортсмены огрызнулись

Директор «Витязя» Александр Опейкин поделился мнением о том, почему спортсмены поддерживают нынешнюю власть.

«Белорусские спортсмены поддержат действующего президента, это факт. А чего вы ожидали? На сегодняшний день ни один из альтернативных кандидатов даже близко не обозначил какую-либо компетентную позицию по вопросу развития спорта, все на уровне поверхностного обывателя. 

Спорт в Беларуси – это огромная отрасль со сложными системами государственного финансирования на каждом уровне. Механизм выстроен таким образом, что профессиональный спорт априори не может быть в нашей стране частным. Кому интересно, могу объяснить, почему.

Никаких льгот у спортсменов нет. Да, спортсмены – часть общественной элиты сегодняшнего белорусского государства. Но чтобы добиться серьезного результата и признания нужной пройти через нечеловеческий труд и заплатить здоровьем. Чтобы флаг твоей страны где-то там увидели.

Из 10 студентов-медиков врачами станут 7-8. Из 10 молодых спортсменов в профессиональный спорт, где платят какие-то деньги, попадут 0-0,5. «Большие деньги», о которых говорит один кандидат, платят только победителям, проигравшие же идут разгружать «Евроопт».

Я не говорю, что спортсмены важнее медиков или учителей. В стране важны все, и ничей труд нельзя публично умалять или обесценивать.

На спонсорские деньги, которые «Белгазпромбанк» потратил на зарплаты легионеров БГК, можно было построить несколько поликлиник и две школы. Но никто этого не сделал», – заявил Опейкин.

Напомним, Виктор Бабарико, который планирует баллотироваться на пост президента Беларуси, был председателем правления «Белгазпромбанка».
Tribuna
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