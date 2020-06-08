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"Манчестер Сити" - лидер по расходам среди клубов Англии

Журналист Sunday World Кевин Палмер в своем Twitter опубликовал рейтинг клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) по чистым расходам за последние пять лет, опираясь на данные специализированного портала Transfermarkt.de, передает Gazeta.Ru.



Согласно версии репортера, больше всех в Англии тратит "Манчестер Сити" - расходы "горожан" составили 601 000 000 фунтов. На втором месте топ-листа располагается "Манчестер Юнайтед" (484 000 000 фунтов), а замыкает тройку лидеров лондонский "Арсенал" с 267 000 000 фунтов.

При этом лидер нынешнего сезона "Ливерпуль" за последние пять лет потратил лишь 107 000 000 фунтов, что является 14-м показателем среди клубов Великобритании. 
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