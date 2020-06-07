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Конор Макгрегор объяснил решение уйти из спорта

Его слова передает ESPN.

Фото: John Locher / AP

31-летний боец признался, что уже не получает прежних эмоций от единоборств. Кроме того, Макгрегор считает, что в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) пренебрегали его планами. «Что бы я ни предлагал, они делали наперекор. Словно хотели показать свою власть. Нужно было сделать бой между мною и Джастином (Джастином Гэтжи — американским бойцом MMA — прим. «Ленты.ру») за временный пояс», — заявил он. По мнению Макгрегора, UFC не удастся организовать поединок между Гэтжи и действующим обладателем пояса в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

Три года назад он уже уходил из спорта, но вернулся. Стоит ли верить ему сейчас?
Помимо этого, Макгрегор отметил, что заготовил твит о завершении карьеры еще две недели назад. «Я просто устал от самой игры», — добавил он.

Ранее 7 июня Макгрегор объявил об уходе из спорта. Глава UFC Дэйна Уайт отреагировал на его решение, признавшись, что не удивлен таким развитием событий. До этого функционер скептически отнесся к решению Макгрегора и ветерана UFC Андерсона Силвы провести «супербой» в промежуточной весовой категории.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Этого же он добился и в рамках британского промоушена Cage Warriors.
lenta.ru
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