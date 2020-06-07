







– Я учусь в медицинском университете. Передо мной, как и перед моими коллегами стоит вопрос, строить карьеру в Беларуси или уезжать за границу. Я учусь на бюджете, но инвестировала в свое образование больше, чем, если бы училась платно. Какие есть способы сделать так, чтобы медики могли поддерживать свой профессиональный уровень?





– "Голодные игры", которые провели в 2019-м году, дали бы бюджету медицинскому "мама не горюй". Вполне достаточно, чтобы хотя бы получить достойную зарплату. Таких дырок в бюджете очень-очень много. Поэтому быстрое решение по пересмотру неэффективных статей в бюджете — это уже источник и первый шаг, чтобы медики почувствовали внимание и правильное движение.





Следующий шаг — формирование системного подхода к бюджету 2021-го года с точки зрения реформирования и насыщенности силовыми структурами, поддержки неэффективных государственных предприятий.





Третье — формирование сильной экономики, которая является ключевой базой, чтобы был эффективный бюджет. Удивительная вещь. Снижение налоговой нагрузки и развитие малого и среднего бизнеса, как правило, ведет к повышению доходов государства, — приводит слова Бабарико by.tribuna.com.







