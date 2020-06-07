Фото: из аккаунта Максима Трухоновца в соцсети «ВКонтакте»





Об этом он оповестил страну этим утром, 7 июня, в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте: «Мой новый официальный рекорд!»





На сайте рекордов Гиннеса на этот раз он стал лучшим на планете в категории «Максимальное количество последовательных подъемов мышц».





Белорусский спортсмен выполнил 18 выходов силой на кольцах подряд.





Максим Трухоновец — трехкратный обладатель мирового рекорда Гиннеса в области силовых и фитнес-рекордов. Первый он установил по максимальному количеству подтягиваний (и с тех пор рекорд уже успели превзойти), второй — по количеству выходов силой на две руки.



