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Избиение младенцев: гомельский «Локомотив» забил 15 мячей деревенской команде в матче Кубка Беларуси

"Локомотив" выиграли у клуба из деревни Ковердяки с редким для футбола результатом.

Два гомельских клуба вышли в 1/16 финала футбольного Кубка Беларуси, одержав разгромные победы в матчах второго раунда, сообщает БЕЛТА.

Футболисты "Локомотива" выиграли на выезде у клуба "Першы рэгiен" из деревни Ковердяки Брестского района с редким для футбола результатом 15:0. В Минске футболисты "Гомеля" были сильнее соперников из БГУ - 5:0.


Кроме двух гомельских команд в 1/16 финала вышли могилевский "Днепр", речицкий "Спутник", светлогорский "Химик", "Лида", пинская "Волна", "Барановичи", микашевичский "Гранит", "Слоним-2017", "Островец", "Орша", дзержинский "Арсенал", "Ошмяны-БГУФК", новополоцкий "Нафтан" и минские "Крумкачы".

Жеребьевка матчей 1/16 финала состоится 8 июня в минском Доме футбола. На этой стадии в борьбу за Кубок Беларуси вступят 16 команд высшей лиги национального чемпионата, пишет ex-press.by
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