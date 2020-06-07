Два гомельских клуба вышли в 1/16 финала футбольного Кубка Беларуси, одержав разгромные победы в матчах второго раунда, сообщает БЕЛТА.





Футболисты "Локомотива" выиграли на выезде у клуба "Першы рэгiен" из деревни Ковердяки Брестского района с редким для футбола результатом 15:0. В Минске футболисты "Гомеля" были сильнее соперников из БГУ - 5:0.









Кроме двух гомельских команд в 1/16 финала вышли могилевский "Днепр", речицкий "Спутник", светлогорский "Химик", "Лида", пинская "Волна", "Барановичи", микашевичский "Гранит", "Слоним-2017", "Островец", "Орша", дзержинский "Арсенал", "Ошмяны-БГУФК", новополоцкий "Нафтан" и минские "Крумкачы".



