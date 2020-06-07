Глава ФИФА призвал ужесточить финансовые правила для клубов
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что финансовые правила для клубов должны быть ужесточены для того, чтобы появилась большая "прозрачность" управления. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"Я лично выступаю за более четкие и строгие финансовые правила, которые дают полную прозрачность управления. Эти правила должны ограничиваться не только системой трансферов, но и всей футбольной экосистемой", - уточнил он.
Организация, как отмечается, уже проводит масштабную работу по этому вопросу и работает в данном направлении.
"Мы сталкиваемся с серьезными корпоративными интересами, которые борются против призыва об улучшении глобального управления в нашем спорте", - подчеркнул глава ФИФА, характеризуя ситуацию с поддержкой данной инициативы со стороны команд.
Ранее Инфантино заметил, что необходимо уважать разные решения, которые принимаются в различных странах относительно возобновления турниров после снятия ограничений, введенных из-за COVID-19.
Напомним, что некоторые европейские футбольные чемпионаты, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, вновь возобновились, однако во Франции, Бельгии и Нидерландах розыгрыш турнира был завершен досрочно.
10:43 07/06/2020
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