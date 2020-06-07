Причем, как и неделю назад «Динамо» пришлось отыгрываться. Уже на 6-й минуте Кики завозился с мячом и потерял его под прессингом Владимира Хващинского – тот пробежал по флангу и скинул на Олега Евдокимова, который пробил Павла Павлюченко. Габи виновато хватался за голову.





Но африканец быстро исправился. Через 20 минут брестчане сообразили крутую комбинацию. Артем Милевский у левого угла штрафной, не глядя, отдал на Кирилла Печенина – тот прострелил, затем Артем Быков пяткой перевел на дальнюю, а одинокий Кики забил.





С 1:1 команды ушли на перерыв, а потом уже началось веселье. Сразу после перерыва наконец-то свою пушку расчехлил Александр Нойок, который смачно положил с передачи Мили.





Дальше чудеса паса опять показал Артем Владимирович – элегантно обрезал защиту под гол Михаила Гордейчука.









Четвертый гол забил Денис Лаптев – сурово вколотил мяч головой после навеса. А до совсем уж неприличного счет довел Павел Савицкий, который как и тур назад появился с лавки. Сначала он забил после углового: пробил головой, попал в перекладину и добил уже точно.





А потом четко использовал передачу Лаптева, который на секунду превратился в Бекхэма, и перекинул кипера минчан.





6:1 – вторая подряд крупная победа Бреста. 10 голов в двух турах – чемпион возвращается?



