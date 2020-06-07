Алина Талай - о завершении карьеры













- После Олимпиады в Рио ты обмолвилась о завершении карьеры. Что думаешь про Токио?





— Я тогда в большей степени говорила в шутку. Надеюсь, это так и воспринимали. Пока о финише не думаю, но давайте рассуждать объективно: есть же возраст. Чем старше становишься, тем выше вероятность, что каждые крупные соревнования могут стать для тебя заключительным этапом.





Пока у меня не было мыслей о том, что конкретно после Олимпиады в Токио я скажу: «Все!» Но такая вероятность, конечно, существует. Поэтому на многие вещи я теперь смотрю иначе. И поэтому болезненно восприняла все эти отмены. Когда ты молод, соревнования пролетаешь на каком-то кураже. Не сложилось в этот раз — будет следующий. Все как в состоянии аффекта: куда-то едешь, другие страны, конкурентки, соревнования… Порой даже не успеваешь осознавать, что происходит вокруг. А чем старше становишься, тем отчетливее понимаешь, что каждый такой момент нужно ловить.





Когда в следующий раз ты будешь выступать на 60-тысячном стадионе? А на Олимпиаде? Когда тебе будут аплодировать за то, что ты прибежала первой? Этого может не случиться вовсе. Ощущения стали гораздо острее. Каждый старт, каждое событие в жизни стараюсь прочувствовать как можно ближе, насладиться им. В том числе и на чемпионате Беларуси: просто пробежать в такой компании и на таком уровне дорогого стоит.





Я разговаривала об этом с теми, кто уже закончил карьеру, и они объясняли, что потом, в обычной жизни, этих ощущений не хватает. Можно, конечно, заняться экстремальными видами отдыха, постоянно себя проверять, искать адреналин, но тех эмоций, которые испытываешь на дорожке топового турнира, это, увы, не заменит.





— Ты в будущем видишь себя тренером?



