– Каждое предложение нужно рассматривать конкретно. Думаю, успех к футболисту приходит тогда, когда он стабильно играет на протяжении долгого времени. Сказать, что Лисакович стабильно играет, мы пока не можем. К тому же Виталий пока что не провел достаточно матчей на высоком уровне в сборной: будь то молодежная или национальная. Кроме того, его периодически преследовали травмы. Мы видим, что в карьере Виталия были разные команды, но говорить о стабильности не приходится. Считаю, что стабильность — это самый важный критерий оценки того, успешна карьера футболиста или нет. Нужно немного подождать и посмотреть, как он проявит себя на дистанции. Сейчас у него идет игра. И, мне кажется, что пока еще он прибавляет в Солигорске, и мы не видели этого футболиста во всей красе. До этого сезона мы даже не знали, где его можно увидеть. Его матчи за Солигорск были каким-то обрывками, ни о чем не говорили. Несколько раз Лисакович интересно вышел за сборную, но какого-то целостного представления о манере игры футболиста, его потенциале и возможностях, не было. За исключением того, что мы знали, что это талантливый и одаренный игрок.





Сейчас Виталий выдал несколько матчей за «Шахтер» на приличном уровне. Теперь мы знаем, что это за футболист, на какой позиции играет, какие у него сильные стороны. И я бы не советовал ему как минимум до конца сезона уходить из команды. Конечно, многое будет зависеть от того, как «Шахтер» поведет себя в данной ситуации, как будет выглядеть коллектив. Естественно, все понимают, что Солигорск ставит задачу выиграть чемпионат. Однако говорить, что Лисакович уже сегодня лидер, пока рано. Опять же, в очередной раз возвращаемся к стабильности. Пока мы говорим о том, что Виталий провел несколько матчей на достойном уровне, забил пару шикарных голов, это говорит о его таланте. Что касается того, когда нужно уходить, я бы все-таки посоветовал, как минимум до конца сезона поиграть в «Шахтере». Вообще, самому парню виднее что делать. Он ведь играл уже за границей. Прекрасно понимает, что такое легионерский хлеб, что нигде никого не ждут, что везде придется биться за свое место. Наверное, представление об этом всем он имеет к 22 годам.





– Появилась информация, что ЦСКА и «Урал» положили глаз на парня. Если действительно есть интерес из России, стоит рассматривать эти варианты или ждать предложения из других чемпионатов?





– Опять же, не знаю, кто консультирует парня и что у него в голове. Лисакович играл в тех странах, откуда реально уехать в сильный чемпионат. Однако этого не произошло. Хотя он один из самых талантливых наших футболистов за последние годы. По идее, играя за рубежом, наверняка расчет был на то, что он ыстрее адаптируется к новому образу жизни, к тренировочному процессу, а затем перейдет в один из западных клубов. Увы, этого не случилось. Причины знает только сам парень. Если говорим о ЦСКА и «Урале», это разные команды. На мой взгляд, талантливому футболисту легче заиграть в ЦСКА.





Вернидуб советовал не торопиться с переходом и не смотреть в сторону России. Давайте не будем кривить и откровенно признаемся: тренеру нужен результат своей команды. Этот парень заиграл при Вернидубе, так что он точно не помешает, наоборот, только поможет. И было бы глупо упрекать в этом тренера. Также Вернидуб высказался таким образом, исходя из своего тренерского опыта. У него наверняка достаточно примеров перед глазами, когда футболист своевременно уходил, а когда спешил. Впрочем, будет очень тяжело переубедить парня, если ему сегодня позвонят, например, из «Спартака» или московского «Динамо» и скажут: «Мы тебя ждем». Крайне сложно найти аргументы и уговорить остаться. В любом случае, лучше доиграть до конца сезона, даже если поступят предложения прямо сейчас. Может быть, стоит рассмотреть вариант с заключением контракта, но провести остаток сезона в аренде Шахтера, пока идет игра. Прочувствовать состояние стабильности, уверенного места в старте, игрового тонуса.





– Еще фигурировала цена – один миллион евро. Насколько она реальна за такого футболиста?





– Давайте попробуем со стороны порассуждать. Если на Лисаковича – игрока атаки – действительно положил глаз кто-то из лидеров чемпионата России, то один миллион евро – это не цена для такого игрока. Вернее, это нормальная цена, которую клуб может получить за него, только нужно относиться к трансферу разумно. Не заряжать сейчас пять, десять или даже двадцать миллионов за него, а разумно провести переговоры. Естественно, потенциальные покупатели предпочтут подождать пока Виталий начнет забивать в больших матчах. В прошлом туре, например, принес победу в матче с минским «Динамо» — это отлично. Солигорску еще предстоят встречи с БАТЭ, брестским «Динамо», где за ним будут пристально следить. Также будет приковано внимание и в матчах за национальную команду против топовых соперников. Думаю, один миллион евро — нормальная цена за такого игрока. Если проявит себя в матчах за сборную, можно и больше попросить. Миллион — это не та цена, которая должна отпугнуть будущий клуб.





– А сложный характер может отпугнуть? Наверняка потенциальные покупатели обратят на это внимание…





– Я бы не стал разделять футболистов на тех, у кого сложный характер и на тех, у кого простой. В этой ситуации чуть ли не все зависит от отношения менеджеров и тренеров к данному вопросу. Поймите, не бывает похожих людей. Не так важно — спортсмен или не спортсмен. Тем более как ни крути футболисты — это наши боги, создающие шоу на поле. Это звезды, которые заслуживают к себе внимания. И пусть даже на нашем уровне — это все равно боги, правильно? Мы приходим насладиться их игрой, какими-то навыками, они нам нравятся. И любой тренер зависит от каждого футболиста в команде. Тот специалист, который раньше остальных найдет подход к игроку, тот и будет успешнее. А тренер, который не заморачивается над проблемами каждого футболиста, — даже того, кто не играет в старте – у того будут проблемы. Тем более такие молодые парни, как Лисакович.





Ну что значит тяжелый? У каждого свой характер. Из-за того, что люди, которые говорят об этом [сложном характере], подвисли в прошлом веке и применяют к оценке потенциала критерии из прошлого, и у нас должно складываться такое мнение о футболистах? Жизнь меняется, это такие процессы, в которых нужно идти в ногу со временем. Я бы не стал говорить, что тот или иной футболист имеет сложный характер. Уверен, к каждому игроку можно и нужно находить подход, определенные рычаги воздействия, – сказал Исаев.