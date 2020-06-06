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Виктор Бабарико: спорт — не удел государства, это удел частных клубов

Кандидат в кандидаты в президенты Беларуси Виктор Бабарико на встрече со своей инициативной группой в Бресте ответил на вопрос о развитии спорта.

У Виктора Бабарико спросили о его планах по развитию спорта в случае избрания. Он отметил, что профессиональный спорт — это удел частных клубов, а цель государства — здоровая нация.

То-то белорусские спортсмены выстроились очередь за Александра Лукашенко. Это очень спокойно - жить на деньги школ и интернатов.  
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