Виктор Бабарико: спорт — не удел государства, это удел частных клубов
Кандидат в кандидаты в президенты Беларуси Виктор Бабарико на встрече со своей инициативной группой в Бресте ответил на вопрос о развитии спорта.
У Виктора Бабарико спросили о его планах по развитию спорта в случае избрания. Он отметил, что профессиональный спорт — это удел частных клубов, а цель государства — здоровая нация.
То-то белорусские спортсмены выстроились очередь за Александра Лукашенко. Это очень спокойно - жить на деньги школ и интернатов.
19:28 06/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение