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Александр Бразевич: «Ращеня попал в Книгу Гиннесса: в 4-х матчах получил 6 желтых карточек, потом разгромил судейскую и после этого сошел с ума»

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич поделился мнением о защитнике команды Илье Ращене.





- Сегодня мог сыграть Ращеня, дисквалификация закончилась, но его нет в заявке. Почему?

– Пока Илья не готов играть и немножко по другим причинам. Мы его пока воспитываем. Человек попал в Книгу рекордов Гиннесса: в 4 матчах получил 6 желтых карточек, потом  разгромил судейскую и после этого сошел с ума. Судьи закрылись и он ничего не смог сделать. Карточек наполучал на поле и не мог выйти.

И вот он копил-копил в себе и совсем сошел с ума. В тренировках начал чудить, разговаривать. Вот такие мелкие вещи, за которые нужно просто воспитание. Штрафовать мы не можем, поэтому пока мы так его штрафуем и не я первый, кто его воспитывает. Я надеюсь, что он повзрослеет и моя капелька воспитания пойдет ему на пользу.

Футболист он стоящий, со своими сильными и очень неординарными качествами. Есть такой показатель XPacking, когда подсчитывается, сколько одной передачей отрезаешь соперников. Так вот он эти вещи делает как будто масло. Он настолько это любит и иногда перебарщивает, привозит. Но это хорошее качество, это скрытая передача, мы его ценим за эти вещи. Есть проблемы и не я их придумал. Если воспитательные меры не помогут, то пойдет дальше болтаться по футбольному миру, – сказал Бразевич.
Tribuna
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