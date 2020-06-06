Глава UFC намерен отправить бойцов на улицы США для наведения порядка









Беспорядки на улицах Соединенных Штатов начались после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда. Джонс, который живет в Штатах, предотвратил акт вандализма, отобрав баллончики с краской у подростков.





"Я вот думаю, не отправить ли мне остальных парней, чтобы они навели порядок на улицах и остановили весь этот бардак", - заявил Уайт.