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Соболенко оказалась умнее многих

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в эфире своего Instagram отказалась прояснить свою политическую позицию


«Про политику? Я не считаю нужным давать какие-либо комментарии. Так что давайте вопросы про политику просто не будут задаваться», – сказала Соболенко.

Отметим, что в июле 2019 года Соболенко выражала слова благодарности Александру Лукашенко за то, что президент поддерживает спорт и готов прийти на помощь в трудную минуту. Однако сейчас к хору спортсменов, которые ратуют за Александра Лукашенко не подключилась.

Кстати, такая массовая поддержка от спортсменов для Лукашенко услуга сомнительная. Если в стране только им прекрасно живется, это наводит на размышления. 
"Белорусский партизан"
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