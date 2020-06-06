+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Джокович о возможном проведении US Open: «Организаторы предлагают радикальные меры»

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как организаторы US Open готовятся к проведению турнира.



«Буквально вчера я говорил по телефону с руководством тура и организаторами некоторых турниров. Мы обсуждали варианты продолжения сезона, в основном говорили про US Open. Он должен стартовать в конце августа, но пока есть неопределенность. Условия, которые они хотят предложить, действительно беспрецедентные. Я понимаю, что не должен об этом говорить, но тем не менее. Мы должны будем жить в отеле недалеко от аэропорта, никуда не выходить и 2-3 раза в неделю сдавать тесты на коронавирус. Нельзя будет даже поехать на Манхэттен. 

Плюс ко всему, на территории клуба нас сможет сопровождать всего один человек, а это просто немыслимо. Они должны учитывать, что у нас есть команда, мы не просто так их с собой привозим. В общем, проблем очень много. Я с пониманием отношусь ко всем ограничениям, потому что есть финансовые причины, есть контрактные обязательства, из-за чего организаторы будут стараться во что бы то ни стало провести этот турнир. Посмотрим, как все получится».
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ВАМ!
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ
Анатолий Шумченко
Этот пост написан мною 5 лет - но сбылся до слов
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...
Ольга Карач
СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОГО ЛУКАШЕНКО
Петр Рудковский
Швецыя капітулявала перад CoViD19?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru