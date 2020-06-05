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Фотофакт: впервые в мире пятничный намаз был совершен на футбольной площадке

В Турции в связи с коронавирусной инфекцией запрещено публичное богослужение в мечетях и в закрытых помещениях.



Как передает турецкое издание İhlas Haber Ajansı (İHA), верующие, которые на протяжении долгого времени были лишены возможности совершать публичный пятничный намаз, нашли способ сделать это на открытом воздухе, с соблюдением правил социального расстояния.

Верующие совершили намаз на футбольной площадке, после чего послушали выступление проповедника. 
Oxu.az
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