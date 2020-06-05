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Директор "Шахтера": кризис сказывается на наших спонсорах, неопределенность настораживает

Директор солигорского "Шахтера" Андрей Леончик рассказал о финансовой ситуации в клубе на фоне пандемии коронавируса.

Пытаемся вернуться в гонку за золотом, реализовываем намеченные планы по инфраструктуре, зарплаты и премиальные стараемся выплачивать в срок. Однако ситуация в мире по-прежнему непонятная, и экономический кризис так или иначе сказывается на наших спонсорах, которые работают на международном уровне, — это "Беларуськалий", БКК, "Айкхофф" и многие другие. Пока поджиматься нам не приходится, но если в ближайшее время улучшений в мировой экономике не произойдет, то, видимо, придется это сделать.

Больше всего настораживает неопределенность, которая хуже неблагоприятного прогноза. Тогда хотя бы знаешь, как выстраивать долгосрочное планирование. А заниматься им прямо сейчас практически бессмысленно. Может, скоро все будет хорошо — может, станет совсем плохо. Например, раньше летом мы уже могли рассчитывать на активизацию многих спонсоров в преддверии еврокубков, как и на финансовые поступления от участия в Лиге Европы. Теперь же все это смещается на неопределенный срок — даже не знаем, что и как здесь будет... В общем, на сегодня мы живем шаг за шагом.
Прессбол
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