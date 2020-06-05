Лукашенко подарил премьер-министру Венгрии Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу
Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу. Майка с номером 2. Сообщается, что под этим номером играет Виктор Орбан.
«Это ваша майка с нашим гербом. Может, когда-нибудь попробуете. Это на счастье», – сказал Лукашенко.
Одновременно с политической деятельностью Орбан играл в клубе третьего футбольного дивизиона «Фельчут», а в 2004 году даже заменял тренера, сообщает БЕЛТА.
15:01 05/06/2020
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