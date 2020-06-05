



Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу. Майка с номером 2. Сообщается, что под этим номером играет Виктор Орбан.





«Это ваша майка с нашим гербом. Может, когда-нибудь попробуете. Это на счастье», – сказал Лукашенко.



