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Лукашенко подарил премьер-министру Венгрии Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.


Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу. Майка с номером 2. Сообщается, что под этим номером играет Виктор Орбан.

«Это ваша майка с нашим гербом. Может, когда-нибудь попробуете. Это на счастье», – сказал Лукашенко.

Одновременно с политической деятельностью Орбан играл в клубе третьего футбольного дивизиона «Фельчут», а в 2004 году даже заменял тренера, сообщает БЕЛТА.
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