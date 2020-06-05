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Специалист по работе с болельщиками «Городеи» Остроух: «Работа государственных СМИ во время предвыборных кампаний просто поражает – нельзя спокойно пройти мимо»

Специалист по работе с болельщиками «Городеи» Павел Остроух поделился мнением о работе государственных СМИ во время предвыборных кампаний.




«Так не хочется лезть во все эти политические вещи, но работа государственных СМИ во время предвыборных кампаний просто поражает – нельзя спокойно пройти мимо.

Использование эмоционально окрашенных выражений и, конечно, вместо аргументов вся эта риторика про «майданы», «расшатывание ситуации», «дестабилизация обстановки».

А, и еще про «у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Президентом будет мужик».

Достойно и для президента, и для СМИ.

При всем этом у других кандидатов нет возможности ответить сейчас через те же каналы – только интернет и негосударственные СМИ», – написал Остроух.

Отметим, что это частное мнение Остроуха, а не позиция клуба.
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