











«Так не хочется лезть во все эти политические вещи, но работа государственных СМИ во время предвыборных кампаний просто поражает – нельзя спокойно пройти мимо.





Использование эмоционально окрашенных выражений и, конечно, вместо аргументов вся эта риторика про «майданы», «расшатывание ситуации», «дестабилизация обстановки».





А, и еще про «у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Президентом будет мужик».





Достойно и для президента, и для СМИ.





При всем этом у других кандидатов нет возможности ответить сейчас через те же каналы – только интернет и негосударственные СМИ», – написал Остроух.





Отметим, что это частное мнение Остроуха, а не позиция клуба.